Realforce、ついに3万円台。静電容量キーボードが約9,000円引き【アーク新生活セール】

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アーク「春の新生活スタートセール2026」をチェック

アークでは、「春の新生活スタートセール2026」を開催中。今回のセールでは、PCパーツやキーボード、ストレージなどが数量限定で値下げ。在庫限りの特価品や処分品も含まれており、対象商品は随時入れ替わる。商品によっては期間中でも終了する。開催は4月12日まで。

アーク 新生活応援セール第2弾おすすめ商品

Realforce × hololive GX1 Keyboard 獅白ぼたん モデル(日本語配列)

44,880円 → 35,780円（20％オフ）

静電容量無接点方式による軽い打鍵と静音性が特徴。長時間の入力でも負担が出にくく、仕事や文章作成でも使いやすい。テンキーレスで横幅が抑えられているため、デスクを広く使いたい環境にも合う。

条件に合うものが出ていればその場で判断

欲しいジャンルを決めてから見るセール。合うものがあれば、その時点で選んでよし。