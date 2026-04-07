いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第112回
Realforce、ついに3万円台。静電容量キーボードが約9,000円引き【アーク新生活セール】
2026年04月07日 15時00分更新
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アーク「春の新生活スタートセール2026」をチェック
アークでは、「春の新生活スタートセール2026」を開催中。今回のセールでは、PCパーツやキーボード、ストレージなどが数量限定で値下げ。在庫限りの特価品や処分品も含まれており、対象商品は随時入れ替わる。商品によっては期間中でも終了する。開催は4月12日まで。
アーク 新生活応援セール第2弾おすすめ商品
Realforce × hololive GX1 Keyboard 獅白ぼたん モデル(日本語配列)
44,880円 → 35,780円（20％オフ）
静電容量無接点方式による軽い打鍵と静音性が特徴。長時間の入力でも負担が出にくく、仕事や文章作成でも使いやすい。テンキーレスで横幅が抑えられているため、デスクを広く使いたい環境にも合う。
条件に合うものが出ていればその場で判断
欲しいジャンルを決めてから見るセール。合うものがあれば、その時点で選んでよし。
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