Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第163回
Ryzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
2026年04月06日 18時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。価格は27万9800円。
Ryzen 7 260＆RTX 5070を搭載
TUF Gaming A16 FA608UPは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home、リフレッシュレートは165Hz、解像度は1920×1200ドットなど。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R507016GA
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