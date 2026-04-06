Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第162回
Core Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる
2026年04月06日 18時00分更新
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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FGC5M-R56-W」が販売中だ。価格は25万6280円。
Core Ultra 5＆RTX 5060を搭載
GALLERIA FGC5M-R56-Wは、インテル「Core Ultra 5 225F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。流行りのピラーレスケースを採用するモデル（MicroATX）で、メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。25万円前後のゲーミングPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 Core Ultra 5 225F / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA FGC5M-R56-W Windows11Home 動画編集 19718-5058
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