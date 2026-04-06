Core Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる

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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FGC5M-R56-W」が販売中だ。価格は25万6280円。

Core Ultra 5＆RTX 5060を搭載

GALLERIA FGC5M-R56-Wは、インテル「Core Ultra 5 225F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。流行りのピラーレスケースを採用するモデル（MicroATX）で、メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。25万円前後のゲーミングPCを探している人におすすめできそうだ。