このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第971回

GTC 2026激震！ 突如現れたGroq 3と消えたRubin CPX。NVIDIAの推論戦略を激変させたTSMCの逼迫とメモリー高騰

2026年04月13日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　今年も3月16日からGTCが開催された。基調講演の模様はYouTubeで視聴できるが、今年の主な発表をまとめると、ハードウェアとしてはVera RubinとDGX Stationに加え、まったく予想していなかったGroq 3 LPXが発表された。

NVIDIAの推論アクセラレーターGroq 3 LPX

　コンシューマー向けの話で言えばDLSS 5が目玉であるが、こちらはいずれKTU氏が解説するだろうから筆者のほうは置いておいてハードウェア側の話をしよう。今回はGroq 3 LPXを解説する。

突如発表されたNVIDIAとGroqの不可解なライセンス契約
事実上の買収か？ 中心人物がこぞってNVIDIAへ移籍

　最初にGroqについて。この連載でも582回583回で補足する形で紹介したGroqのTSP(Tensor Streaming Processor)。今はTSPに代わりLPU(Language Processing Unit)という名称になっているが、名前が変わっただけで中身に違いはない。

　そんなLPUだが、2025年12月にNVIDIAがGroqと非独占的なテクノロジーライセンスの契約を結んだというリリースが突如発表された。ちなみにこの件、NVIDIAからはアナウンスが一切ない。先のリリースによれば、以下のようになっている。

  • NVIDIAはGroqの推論向けテクノロジーライセンスを入手する
  • Groqそのものは引き続き独立企業として運営される
  • GroqのCEOには、それまで同社の最高財務責任者（CFO）を務めていたSimon Edwards氏が就く
  • Groqの創業者兼CEOだったJonathan Ross氏や社長を務めていたSunny Madra氏らのGroqの主要メンバーはNVIDIAに加わる

ライセンス金額は公式には明らかにされていないが、米CNBCによれば200億ドルもの金額だとしている。200億ドルという金額はテクノロジーライセンスとしては破格すぎる金額だし、Groqのテクノロジーを担っていた中核人材が全部NVIDIAに移籍してしまい、Groqそのものは既存のユーザーへのサポートのために残すと言わんばかりの対応なのは、事実上の買収である。

CUDA Tileの登場が示唆していた
Dataflowアーキテクチャーへの布石

　これに先立つ2025年12月4日、NVIDIAは新しいCUDA Tileと呼ばれるAPIを発表した。もともとCUDAはGPUの仕組みをそのままソフトウェアから扱えるようにしたものであり、内部的にはSIMT(Single Instruction Multi Thread)構成になっている。

　これはカーネルと呼ばれる1つのプログラムを、複数のスレッドが並行して実行する仕組みである。カーネル、つまりプログラムそのものはすべてのスレッドで共通だが、扱われるデータそのものはスレッドごとに異なっている。GPUは本来「ある瞬間の画面」を描画するためのものだが、描画処理(例えば明るさを半分に落とす)は画面全体に共通だが、扱われるピクセルデータはピクセルごとに異なっている。

　理論上は各ピクセルの描画処理をそれぞれ別のスレッドに割り当てて、それぞれでカーネル(今回の例なら明るさを半分に落とす)を並行して実行することで、そのGPUの最大性能で描画する形になる。ただし、実際にはこんなことをしたらオーバーヘッドが大きすぎるので、それこそ4×4ピクセルや8×8ピクセルなどの塊で処理することになる。

　GPU的な処理には適しているが、AI処理にはあまり適していない。この連載でも何度か説明してきた話だが、AIを処理するための定番アーキテクチャーといえばDataflowであり、GPUがSparsity(疎行列)などの対応をがんばってやっていることをDataflowは自然かつ低レイテンシーで実行できるし、ネットワークの規模に応じて演算要素の割り振りができるというメリットもある。

　連載869回でインテルのDNNプロセッサーを使ってImageNetの処理を比較しているが、GPUは下の画像のスタイルの処理の振り方しかできない。

インテルのDNNプロセッサーでResNet-8を実行した場合の処理の流れとレイテンシーの分布

　ところがDataflowでは下の画像の処理ができる。インテルのケースではコアの数が56個と少ないので、Dataflow式にするとレイテンシー(最初にデータを入れてから結果が出てくるまでの時間)こそやや長くなっているが、スループットや効率ではDataflowの方が優れているという結果になっている。

データフローでの処理の仕方

　さてCUDA Tileである。CUDA TileはCUDAのSIMTモデルを完全に捨て、Dataflowのように処理を記述できるようになっている。もっとも現在のNVIDIAのハードウェアはDataflowのような処理が物理的に不可能なので、内部でこれをSIMTスタイルに変換して実行している。

　その意味ではオーバーヘッドが大きいだけでしかないのだが、あえてこうした新しいプログラミングモデルを持ち込んできたというのは、長期的にDataflowのような(現在のGPUより)もっと効率のいいアーキテクチャーを導入するつもりがあると考えられ、そして今回のGroqの買収はそうした新しいアーキテクチャーを設計するための人員を確保した、と考えられるわけだ。

　実際Jonathan Ross氏はGroqの前はGoogleでTPUの開発をしていた方であり、そう考えれば理解できる動きである。とまぁ１月の時点では筆者はそう考えていたわけだ。これがひっくり返って、もっと積極的にNVIDIAはGroqを取り込むという方向性が明らかになったのが今回のGTCでの発表である。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥114,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥177,333
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,130
4
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U939 超軽量 薄型 ノートPC ■Win11搭載 / MS Office H&B 2019 / FHD(1920x1080)/第八世代 Core i5-8265U/8GBメモリ/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/13.3インチ
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U939 超軽量 薄型 ノートPC ■Win11搭載 / MS Office H&B 2019 / FHD(1920x1080)/第八世代 Core i5-8265U/8GBメモリ/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/13.3インチ
￥25,330
5
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 dynabook B65 シリーズ/Windows11搭載/第6世代 Core i3/ノートPC/メモリ8GB/SSD128GB/15.6型/Bluetooth/Wi-Fi/MS & Office2019/HDMI/DVDドライブ/10キー/初期設定不要 初心者向け(Core i3-6/8/128)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 dynabook B65 シリーズ/Windows11搭載/第6世代 Core i3/ノートPC/メモリ8GB/SSD128GB/15.6型/Bluetooth/Wi-Fi/MS & Office2019/HDMI/DVDドライブ/10キー/初期設定不要 初心者向け(Core i3-6/8/128)
￥12,445

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,386
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
5
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
￥998
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,374
9
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,880
10
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン