前回と前々回はチップ側の電力供給の話を議論してきたが、消費電力が急増することでいろいろ困難になっているのはメモリー側も同じである。ということで今回はISSCC 2026でSamsungが発表した"Packaging-Aware Design and Optimization of HBM Power Delivery in AI Platforms"(F3.7)の内容を解説したい。

増大するHBMの消費電力と熱・ノイズの壁

AI向けなので標準的なDDRではなくHBMとGDDR、LPDDRがターゲットになるのだが、当然こちらもものすごい勢いで帯域増強が図られているのはご存じの通り。

今回の主要なテーマはHBMであるが、そのHBMの消費電力のトレンドが下の画像で、効率はともかくとして総消費電力そのものは上がる傾向にある。

HBMは基本的にシリコンインターポーザーを利用してLSIと接続するわけだが、従来はHBMへの電力供給もシリコンインターポーザー経由だった。

配線長が短い(数mmオーダー)限りにおいては普通のSingle Endedで信号を送れるし、バス幅を広げやすいというメリットがある一方、ノイズ対策に加えてPHYの発熱の多さ、さらにその発熱を放熱するかという観点では問題になってきている。

このうちSSN/SSO/Crosstalkについてはパターンを考慮し、信号同士を並べない(信号と信号の間にGNDを挟み込み、ここで干渉を軽減する)対策を取っているが、消費電力の肥大化にともなう発熱とその放熱の問題は今後大きな問題になる。

容量と密度以外の問題として最大のモノは発熱である。HBMでは基本的にTSVを使い、一番下にあるベースダイの熱をDRAM(Core 1st～nth)に順次伝達していき、最終的に一番上のDRAMのダイから放熱することになる(Photo06)だけだが、この熱抵抗が決して少なくないことが問題視されている。

加えてPower Integrity（電源品質）も問題である。HBMへの書き込み時には、電源ノイズがクロック信号に載ってしまい、これが理由でskew（信号のズレ）が非常に大きくなる問題が出ている。

これはHBMからの読み込みも同じで、Power Integrityが理由でジッターが大きくなる傾向が観測されているとする。

ちなみに理想的な状態における信号波形は下の画像の通り。上にある画像の波形と比べると大幅に整っているのがわかる。これの主要因はSSO/SSNで、これもまたなんとかしないといけない課題と判断されている。