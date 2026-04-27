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ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第873回

「銅配線はまだ重要か？ 答えはYesだ」 NVIDIA CEOジェンスンが語った2028年ロードマップとNVLink 8の衝撃

2026年04月27日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

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　GTC 2026アップデートの3回目となる今回は、2028年のロードマップについて説明しよう。実は基調講演の中で2028年、つまりFeynman世代についてはあまり詳細な説明はなかった。ロードマップとして示されたのが下の画像だ。

NVIDIAのロードマップ。さりげなく2026年にNVL576がOberonベースで実現することになっているのが特記事項である

　2028年の部分を拡大してみると、以下のことが明らかになった。

2028年のロードマップ。BlueField-5の存在やSpectrum7がしれっと204Tbpsと書いてある。これはこれで問題なのだが。さらにConnextX-10の存在も予告されている

  • FeynmanはDie StackingとCustom HBMを採用
  • LP40がNVLinkを搭載
  • CPUがVeraからRosaに更新
  • NVLink 8にはCPOが用意される

　それに加え、

  • KyberベースでNVL1152が投入される

　以下これを順に説明していく。

Feynmanの鍵を握る「Die Stacking」と「COPA」構想

　まずFeynman。基調講演の中では名称が呼ばれただけで、基調講演の後のQ&Aでも特に言及がなされていない。したがってDie StackingとCustom HBMを使うこと「だけ」が公開情報になる。

　このDie Stackingであるが、これに関してNVIDIAが2021年に発表した"GPU Domain Specialization via Composable On-Package Architecture"という論文がある。

NVIDIAが2021年に発表した論文。ある意味出オチというか、右上の図がすべてを物語っている

　COPA(Composable On-Package Architecture)というのは、従来のGPUの構成をモジュールレベルで分解し、必要に応じて組み合わせを変えることで、用途別(Domain Specific)な製品を構築しよう、というものである。

　動機は、HPC向けとAI向けではGPUに対する性能要求が異なるところからスタートする。プロセス微細化にともない演算器を大量に集積できるようになり、特にDeep Learning向けのスループットはどんどん向上している。一方でダイサイズはReticle Limitにより制限され、またメモリー搭載量やメモリー帯域はプロセス微細化の貢献が薄い。結果、今後は演算性能に対してメモリー帯域が決定的に不足するという予測になった。

　悪いことに、このメモリー帯域の不足はアプリケーションによって影響が異なる。NVIDIAの分析によれば、Deep Learningの訓練/推論はDRAM帯域がボトルネックになっており、実行時間の28～30%がDRAM帯域の制限に由来すると予測される一方、HPCアプリケーションでは仮に帯域を無限にしても性能は5%ほどしか向上しないという結果が出たという。

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