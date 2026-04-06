Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第160回
なんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中
2026年04月06日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xboxコントローラー用のシリコンカバーをチェック
Amazon.co.jpにて、PlayVitalの「Xbox Series X|S コントローラー対応用モノアイモンスター」が販売中だ。参考価格は3290円だが、執筆時点では10％オフの2961円で購入できる（4月6日時点）。
本製品は一つ目のモンスター（モノアイモンスター）が特徴のシリコンカバーで、Xbox Series X|Sのコントローラーに対応する。キャンディ型のジョイスティックキャップや可愛いステッカーも付属。そのほか、コントローラーを傷や落下から守るシリコン素材や、滑り止め加工が施されたグリップも特徴となっている。
Xboxコントローラーに可愛さをプラスしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「デザインが可愛い」「取り付け簡単でフィット感も問題なし」といった声が寄せられている。普段使っているXboxコントローラーを可愛く盛ってみたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|PlayVital Xbox Series X/S コントローラー対応用モノアイモンスター可愛いシリコンカバー、Xbox Coreコントローラー対応用グリップカバー、滑り止め、全面保護、ジョイスティックキャップやステッカー付き 【ピンク】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第159回
トピックスサンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力
-
第158回
トピックスRyzen 7 7800X3D＆RX 9060 XTの良スペック、G TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで10％オフ！
-
第157回
トピックスRTX 5060 TiでフルHD〜WQHDを快適に遊べる、GALLERIAの高コスパ万能ゲーミングPC！ 「Crazy Raccoon」コラボのケースも魅力
-
第156回
トピックスPCゲームの最適解は、やっぱりXboxコントローラー。新生活セール FinalでGameSir製が15％オフ
-
第156回
トピックスRyzen 9 8940HX＆RTX 5060搭載、“ガチ性能”を持ち歩く16型ゲーミングノート
-
第155回
トピックスQD-Mini LED×320Hz×1msで美しさと速さを両立！ 27型WQHDゲーミングディスプレーが5万円切り！【新生活セール Final】
-
第154回
トピックスコスパ重視で軽めのゲームを遊びたい人に！ RTX 3050搭載のASUS製ゲーミングノートPCが14万円切り【新生活 Final 先行セール中】
-
第153回
トピックス第14世代Core i7＋RTX 5060でゲームも作業も快適なGALLERIA製ゲーミングノート 長く使えるスペックが魅力！
-
第152回
トピックス【40％オフ】200Hz×0.3msで“ブレない・遅れない”を徹底。ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中！
-
第151回
トピックス【10％オフ】GameSirのXboxコントローラーが新生活 Final 先行セール中！ オシャレなパープル色がイイ
- この連載の一覧へ