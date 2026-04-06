なんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中

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Xboxコントローラー用のシリコンカバーをチェック

Amazon.co.jpにて、PlayVitalの「Xbox Series X|S コントローラー対応用モノアイモンスター」が販売中だ。参考価格は3290円だが、執筆時点では10％オフの2961円で購入できる（4月6日時点）。

本製品は一つ目のモンスター（モノアイモンスター）が特徴のシリコンカバーで、Xbox Series X|Sのコントローラーに対応する。キャンディ型のジョイスティックキャップや可愛いステッカーも付属。そのほか、コントローラーを傷や落下から守るシリコン素材や、滑り止め加工が施されたグリップも特徴となっている。

Xboxコントローラーに可愛さをプラスしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「デザインが可愛い」「取り付け簡単でフィット感も問題なし」といった声が寄せられている。普段使っているXboxコントローラーを可愛く盛ってみたい人におすすめできそうだ。