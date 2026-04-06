定番中の定番「キリン 氷結 シチリア産レモン」が1本約126円！ 24本ケースがAmazon新生活セールFinalで安い

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が

Amazon新生活セールFinalに登場！

「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が、Amazon新生活セールFinalの対象商品となっています。

参考価格3,412円から11％オフの3,029円となり、1本あたりは約126円ですす。

「キリン 氷結 シチリア産レモン」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン 氷結 シチリア産レモン」は、シチリア島で収穫されたレモンを主に使用し、果実本来の味わいを引き出すために氷結ストレート果汁を採用しています。アルコール度数は5％です。

果実の選抜から搾汁、凍結までの工程で品質管理を行うことで、みずみずしさを保っているとされています。

混濁果汁を透明化したは「クリア果汁」を使うことで、雑味のないクリアな味わいを実現し、果実感と爽快さのバランスが取れた仕上がりになったといいます。果汁は2.7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

レモンサワーの定番商品「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールFinalで1本あたり約126円という割引価格となっています。

Amazon新生活セールFinalは本日23時59分までとなっています。この機会に、ケース買いしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。