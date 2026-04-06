アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第161回
定番中の定番「キリン 氷結 シチリア産レモン」が1本約126円！ 24本ケースがAmazon新生活セールFinalで安い
2026年04月06日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が
Amazon新生活セールFinalに登場！
「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が、Amazon新生活セールFinalの対象商品となっています。
参考価格3,412円から11％オフの3,029円となり、1本あたりは約126円ですす。
「キリン 氷結 シチリア産レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン 氷結 シチリア産レモン」は、シチリア島で収穫されたレモンを主に使用し、果実本来の味わいを引き出すために氷結ストレート果汁を採用しています。アルコール度数は5％です。
果実の選抜から搾汁、凍結までの工程で品質管理を行うことで、みずみずしさを保っているとされています。
混濁果汁を透明化したは「クリア果汁」を使うことで、雑味のないクリアな味わいを実現し、果実感と爽快さのバランスが取れた仕上がりになったといいます。果汁は2.7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
レモンサワーの定番商品「キリン 氷結 シチリア産レモン 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールFinalで1本あたり約126円という割引価格となっています。
Amazon新生活セールFinalは本日23時59分までとなっています。この機会に、ケース買いしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第160回
グルメケース買いで1本121円！ 「こだわり酒場のレモンサワー缶」がAmazon新生活セールFinalに登場
-
第159回
グルメ新生活で“ヱビス常備”、アリだと思います 「ヱビスビール 350ml」が1本あたり約196円に【Amazon新生活セールFinal】
-
第158回
グルメ人気ノンアルは安くなっているときにまとめ買い！ 「アサヒ ドライゼロ」がAmazon新生活Final先行セールでお得に！
-
第157回
グルメ食事に合わせやすい定番の一杯！ 「黒ラベル」ケースがAmazonタイムセールで17％オフ
-
第156回
グルメ定番ビールは安い時にまとめ買い、これがおトク！ 「スーパードライ」24本がAmazonタイムセールで21％オフ
-
第155回
グルメ糖質ゼロと飲みごたえを両立！ サントリー「PSB」がAmazonタイムセールで10％オフ
-
第154回
グルメ苦さで勝負する新定番！ アサヒ「ザ・ビタリスト 500ml」が1本約242円でまとめ買いのチャンス
-
第153回
グルメ特製タンブラー付きで家飲みを格上げ！ 「黒ラベル」がAmazonタイムセールで15％オフ
-
第152回
グルメ黒ラベルのコク・ヱビスの香りが融合！ 「サッポロ GOLD STAR」がAmazonタイムセールでお得に
-
第151回
グルメやっぱりケース買いがおトク！ 「サントリー生ビール」24本がAmazonタイムセールで12％オフ
- この連載の一覧へ