撥水・高耐久・大容量。雨でも安心、荷物も迷わない 毎日使いたくなるタフな万能リュック

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ビクトリノックスのAltmont Modern バックパックが、Amazonで23%OFFの19,250円で販売されています！

Altmont Modern バックパックは、ビジネスと日常をシームレスにつなぐ設計が特徴のバックパック。内部には細かく仕分けられた収納スペースが用意されており、PCやガジェット、小物類まで整理しやすい構造となっています。通勤から出張、週末の外出まで、用途を問わずスマートに持ち運べる点が大きな魅力。

素材には再生ポリエステル（rPET）を採用し、耐久性と環境配慮を両立。さらに、抗菌ライニングや撥水性のある外装、夜間の視認性を高めるリフレクターなど、実用性を高める工夫も随所に盛り込まれています。タフに使える構造でありながら、都会的なデザインにまとめられているのも特徴。

Altmont Modern バックパックの特徴

徹底した整理収納設計

内部は複数コンパートメントや専用ポケットで細かく仕分けでき、PCやガジェット、小物を効率よく収納可能。荷物を整理しながら持ち運べる設計になっています。ヘルメットなどを収納できる多目的ネット付き。

耐久性＋環境配慮素材（rPET）

再生ポリエステルを採用し、耐摩耗性・撥水性を確保。タフに使えるだけでなく、環境にも配慮された素材が特徴です。また、底部保護材はラミネート加工された水に強く保護力に優れ耐摩耗性が高い素材となっています。

通勤〜旅行まで対応する汎用性

ビジネス用途のPC収納から週末旅行までカバーする設計で、リフレクターや抗菌ライニングなど実用機能も充実。シーンを問わず使える万能型バックパックとなっています。

まとめ

参考価格：25,000円

現在の価格：19,250円［23%OFF］

VICTORINOXのAltmont Modern バックパックは、は「荷物が多いビジネスパーソン」に特におすすめ。複数のコンパートメントや専用ポケットによって、ノートPC・書類・周辺機器を分けて収納できるため、バッグの中が散らかりにくい。取り出しやすさと整理のしやすさを両立しており、日々の移動効率を確実に引き上げてくれます。

さらに、オン・オフ兼用できる点も見逃せません。ビジネス向けの落ち着いた外観でありながら、軽い旅行や週末の外出にも違和感なく使える汎用性を備えています。1つのバッグで「仕事もプライベートもカバーしたい」という人にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。