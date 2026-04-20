激アツ！焼肉ライク「ひとり焼肉食べ放題」2170円～で時間無制限！

焼肉ライクは、「一人焼肉食べ放題」（2170円～）の2コースを4月20日より15店舗限定で提供開始します。

焼肉ライクでひとり焼肉食べ放題！

「焼肉ライク」は、ひとり一台の無煙ロースターを設置した“ひとり焼肉”推奨の焼肉チェーン。

今回の食べ放題は、2025年12月から一部店舗で先行実施してきた内容をベースに、提供店舗を拡大する形です。先行実施では平日限定でしたが、7店舗では平日・週末を含む全曜日で実施します（※毎月29日の「肉の日」は除く）。

コースは「カルビ付き一人焼肉食べ放題」と「一人焼肉食べ放題」の2種。いずれも13時～22時の間で時間無制限で利用できます。ただし追加オーダーから20分以上注文がない場合はラストオーダーとなる仕組みです。



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■商品

・カルビ付き一人焼肉食べ放題 2670円

（食べ放題内容）牛カルビ／牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子 ※国産牛切り落としは1皿限定

・一人焼肉食べ放題 2170円

（食べ放題内容）牛ホルモン／豚レバー／豚ハツ／国産ポーク／鶏もも／鶏むね／ウインナー／煮込みハンバーグ／ごはん／スープ／キムチ／もやしナムル／焼き玉ねぎ／ちょい足しカレー／生玉子 ※国産牛切り落としは1皿限定

※いずれも仕入れ状況により変更の場合あり

■実施店舗（15店舗）

【毎日】函館漁火通り店／東久留米店／千葉C-one店／平塚四之宮店／平塚北口店／海老名さがみ野店／天満橋店

【平日のみ】北千住店／蒲田西口店／国立店／船橋ららぽーと前店／柏東口店／本厚木ミロードイースト店／岡山下中野店／小倉魚町店

■実施時間

13:00〜22:00（岡山下中野店〜21:00／小倉魚町店〜21:30）

■利用ルール

・1人1注文／取り分け不可／同一グループ同一コース

・初回後おかわり可（皿交換・肉は1回3皿まで・網交換1回）

・追加注文から20分以上でラストオーダー

2170円で時間無制限食べ放題はアツイ

焼肉食べ放題が2170円からって、なかなか攻めています。ひとり焼肉スタイルで時間無制限となれば、「今急に肉食べ放題したい！」という気持ちのときにもフラリと寄れちゃいますね。

時代は、ひとり焼肉食べ放題。ついにここまで来たか！

※記事中の価格は税込み