必ずもらえる！プレモル“神泡グラス”キャンペーンが6年ぶり復活、これは欲しい…

サントリーはビールブランド「ザ・プレミアム・モルツ」を対象としたマイレージキャンペーンを開催中。対象商品の購入や飲食でポイントを貯めると、オリジナルグラスなどがもらえます。

6年ぶり！必ずグラスがもらえるマイレージキャンペーン

ザ・プレミアム・モルツでマイレージキャンペーンを開催するのは約6年ぶり。前回はシールを集める方式でしたが、今回はレシートをオンラインにアップロードする形式に変わり、より手軽に参加できるようになりました。

参加するには、ザ・プレミアム・モルツのLINE公式アカウントを友だち追加し、「プレモルメンバーズ」に登録。そのうえで、対象商品の購入や対象飲食店の利用時のレシートを用意し、期間中にアップロードするとポイントが貯まります。

景品は、サントリーがザ・プレミアム・モルツをおいしく飲むために用意したオリジナルグラス。貯めたポイントに応じて応募でき、24点コースではグラス1種、72点コースではグラス2種とノベルティの「新・神泡リング」がもらえます。



ポイントを集めれば景品を必ずグラスがゲットできるのが特徴ですよ。

プレモルがおいしく飲めるの7種のグラス

オリジナルグラスは、それぞれ香りやコク、余韻の違いを引き出す全7種が用意されています。

例えば、「No.5 神泡グラス」は、内側に特殊加工を施すことで泡持ちが向上し、通常のグラスに比べて約1.2倍長持ちする仕様です。すでにキャンペーンはスタートしていますが、この「No.5」が特に人気を集めているそうですよ。

72点コースでは「新・神泡リング」ももらえる

さらに72点コースでは、「新・神泡リング」もグラスとあわせて必ずもらえます。こちらは、ザ・プレミアム・モルツのノベルティとしてたびたび登場してきた「神泡サーバー」の最新版です。

缶の注ぎ口にセットし、ボタンを押しながらゆっくり傾けると、超音波によってきめ細やかな泡が生成され、液体の上にきれいにのります。家庭でも飲食店のようなビールと泡の「7:3」の黄金比で注げるそうです。

24点以上で必ずもらえるのうれしい！

24点以上集めれば必ずグラスがもらえるのがうれしいマイレージキャンペーンです。なお、6点コースでは抽選で1000名にデジタルカタログギフトが当たりますよ。



応募は6月30日までですが、レシートの有効期間は6月4日までなので注意。参加を考えている人は、ゴールデンウィーク後半の家飲みや外飲みでポイントを貯めてみてはどうでしょう。



詳しくはキャンペーンサイトを確認ください。

■期間

・レシート有効期間：3月9日～6月4日

・レシートアップロード：3月9日10時～6月8日23時59分

・応募期間：3月23日10時～6月30日23時59分

■ポイント対象商品

【1点】

・ザ・プレミアム・モルツ 350ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ ＜ジャパニーズエール＞香るエール 350ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ ＜限定品＞350ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 350ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム ＜限定品＞350ml缶

【1.5点】

・ザ・プレミアム・モルツ 500ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ ＜ジャパニーズエール＞香るエール 500ml缶

・ザ・プレミアム・モルツ ＜限定品＞500ml缶

【ギフト商品】

・2000円～3499円：12点

・3500円～4499円：15点

など、価格帯に応じてポイント付与

【飲食店利用（1点）】

・「神泡達人店」「神泡超達人店」で

プレモルシリーズ1杯以上を含む、税込500円以上の飲食

※一部対象外店舗あり