おいしそ！ マルちゃん正麺「にんにく塩担々麺」辛みとにんにくがっつり！

東洋水産は、カップ入り即席麺「マルちゃん正麺 カップ にんにく塩担々麺」を5月18日全国で発売します。内容量113g（麺75g）、価格は300円。

ラー油の辛みとにんにくを利かせた

辛コクスープの「正麺」新作

「マルちゃん正麺」は、“生の麺本来の自然な食感と味わい”を目指した即席麺ブランドです。今回、辛みとにんにくをがっつりと利かせたスープが特徴の塩担々麺が登場します。

新商品「マルちゃん正麺 カップ にんにく塩担々麺」は麺は手もみ風の質感を再現した、なめらかで弾力がある麺を使用。スープは、ラー油の辛さとにんにくのパンチが利いた、やみつきになる味わいを特徴としています。

具材には、ふわふわとした食感のたまごと、味付挽肉、ごま、唐辛子を加えています。見た目にも満足感のある一杯だといいます。

「ごま担々麺」ならぬ「塩担々麺」

マルちゃん正麺といえば、「ごま担々麺」が人気ですが、今回はにんにくをきかせた「塩担々麺」。ごま担々麺好きな人もつい手が伸びそうです。

ラー油の辛さも効いているということで、これから暑くなる季節にもぴったり！

※記事中の価格は税込み