【衝撃】ステーキと蕎麦の融合！いきステ×富士そばが一部店舗でコラボ

「名代 富士そば」と「いきなり！ステーキ」がコラボを実現しました。富士そば立川店と、いきなり！ステーキ立川北口店において、5月1日～31日の期間、限定コラボメニュー販売します。

まさかの富士そば×いきなりステーキ

東京を中心に展開するダイタングループの「名代 富士そば」と、ペッパーフードサービスが運営する「いきなり！ステーキ」がコラボレーションを遂げ、東京・立川を舞台に、それぞれの店舗でコラボメニューを展開する形です。

■名代富士そば立川店

・いきなり×富士そば(温/冷)730円

いきなり！ステーキ オリジナルのステーキソースを絡めた豚肉をのせ、さらに追いステーキソースとブラックペッパーで仕上げた、ステーキ感満載のおそば。温(かけそば)、冷(もりそば)、選べます。

・ミニいきなり豚丼セット 800円

いきなり！ステーキ オリジナルのステーキソースを絡めた豚肉を丼に。ガーリックとブラックペッパーがきいており、満足感の高い一品に仕上がっているそう。

■いきなり！ステーキ 立川北口店

いきなり！ステーキ 立川北口店では、名代富士そばご用達「紅生姜」をステーキにトッピングできるコラボ限定セットメニューを用意。紅生姜の爽やかな酸味と生姜の香り・食感が、ステーキの旨味を引き立たせてくれるんだとか。紅生姜は大盛50円、富士盛100円。

さらに、富士そばの蕎麦つゆを使用した「富士おろし」なども用意されています。紅生姜、富士おろし、ミニ七味そばのセットで300円。15時以降は、そこにライスが付く「富士そばライスセット」も550円で販売されます。

衝撃・・・

蕎麦とステーキという接点が見つけづらいふたつがコラボ。しかも、両方の業態でそれぞれコラボメニューが登場するというので驚きです。立川にお住いの方は、ふたつに期間中足を運ばなくてはいけないですね。

※記事中の価格は税込み