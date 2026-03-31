Appleが4月1日に発売する、新しいワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」を実機レポートします。一見すると、アイコニックなデザインは前モデルからそのまま引き継がれていますが、その中味はApple H2チップと新しいアンプICチップの搭載により、確実な進化を遂げていました。

アイコニックなデザインを受け継いだ

外観については、完成度の高い先代モデルのデザインを継承しています。内蔵マイクのスリットやUSBコネクターの配置も、2024年9月にアップルが発売したApple H1チップとUSB-Cを搭載するAirPods Maxから変わっていないようです。

サードパーティー製の本体カバーのような豊富に揃う対応アクセサリーは、取り扱うメーカーの互換性情報を確認する限りでは多くがそのまま利用できそうです。

AirPods Max 2もUSB-Cコネクターを採用しています。iPhoneやiPad、Mac、あるいはAndroidデバイスと市販のUSB-Cケーブルで接続して、最大48kHz/24bitのロスレス再生がシンプルに楽しめます。ワイヤレスの利便性はそのままに、じっくり腰を据えてコンテンツのサウンドを聴きたい時には、より高音質な有線接続に素速く切り替えられます。

ちなみに、セブン-イレブンなどで販売されているBeatsのUSB-Cケーブル（2480円）は、手軽にロスレス再生を試すための良い選択肢に挙げられます。

H2チップが引き出すサウンドの安定感

サウンドは、AirPods Max 2と初代のAirPods Max（Lightningのモデル）を聴き比べました。初代AirPods Maxの良好なバランスを保ちつつ、全方位にわたってスケールアップしています。解像感が向上したことにより、ボーカルや楽器の演奏は細かなニュアンスの変化がより鮮明に浮かび上がります。

パワーアップした新しいアンプICを載せたことで、サウンドの立体感が増している印象です。ノイズフロアも一段と下がり、音場の見通しや奥行き方向への描写力にも磨きがかかりました。音像の定位もより明瞭になり、音楽が持つ活き活きとしたエネルギーがダイレクトに伝わってきます。このアンプICはAirPods Pro 3と同じものが搭載されているそうです。

音質向上を支えているのが、Apple H2チップによる演算力の向上です。毎秒4万8000回のサンプリングを行なうアダプティブEQの強化も図られました。アダプティブEQは、ユーザーの頭部の形状やフィットの状態、あるいは眼鏡の有無にかかわらず、リアルタイムに低域から高域まで音の聞こえ方を最適化する機能です。

チップのパフォーマンスにより、ヘッドホンの装着状態に関わらず一貫したサウンドを再生できる安定感が増しています。ワイヤレスイヤホンのAirPods Pro 3よりも、ヘッドホンの方が装着状態が安定しやすいうえに、より洗練されたアダプティブEQが機能することで、常時ベストなサウンドが楽しめそうです。