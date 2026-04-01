【エイプリルフール】エレコム史上最大！ 40ポート＆重量40kgのドッキングステーションを発表

エレコムは、5月28日に創業40周年を迎えることを記念し、エレコム史上最大の40ポートを搭載したドッキングステーションを発表した。

ドッキングステーションは、ノートパソコンの利用環境を大幅に向上させるアイテムである。今回の製品は、なんと40ポートを搭載し、SCSIやFireWireなど過去のレガシーコネクターにも対応している。これにより、新旧あらゆる周辺機器と接続可能となり、ユーザーの利便性を最大限に引き上げる。

製品仕様は幅約40mm×奥行約40mm×高さ約40mmというサイズであり、重量は驚異の40kg。通常のデスク上では省スペースに見えるものの、移動となるとその重量がネックになるため、注意が必要だ。デザインコンセプトも相まって、見た目の存在感と重量のギャップが一つの魅力として話題となっている。

本製品は、エイプリンフールの企画の一環としての発表であり、2026年2月12日より公式Xでネタが募集されたものだ。その中で選ばれたのが、今回の実用性と話題性を兼ね備えた「40ポート搭載のドッキングステーション」だという。



※4月1日はエイプリルフールです。本ニュースはエイプリルフール企画の架空のお知らせです。