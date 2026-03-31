阪神タイガースファン必見！ 観戦の騒音対策に最適な「ECLEAR Earplug」登場

エレコムは、阪神タイガースカラーモデルの「ECLEAR Earplug(エクリア イヤープラグ)」を4月上旬に新発売すると発表した。価格は2,479円。

ECLEAR Earplugは、阪神タイガースのチームカラーであるイエロー×ブラックを基調にしたデザインが特徴で、ファンにはたまらない一品だ。すっきりとした収納も可能で、ポケットやバッグにも収まるケース付きで、持ち運びにも便利。また、ケースはスライド式で片手で簡単に開閉できる。

耳栓自体は柔らかいシリコン製で、耳にしっかり収まる薄型設計を採用している。これにより、日常から睡眠時まで、さまざまなシーンで優れた遮音性能を発揮する。特に、球場の熱気あふれる試合観戦時に、大音量を抑えることで耳を守り、快適な観戦をサポートする。

また、ECLEAR Earplugは水洗いが可能で、繰り返し使用しても清潔さを保てるのもポイントだ。d字形状のイヤープラグは耳甲介にもフィットし、睡眠中に外れにくいため、起床後に探す手間を減らしてくれる。サイズはXS・S・M・Lの4サイズが付属し、ユーザーに最適なフィット感を提供する。