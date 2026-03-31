阪神タイガースファン必見！ 観戦の騒音対策に最適な「ECLEAR Earplug」登場

エレコムは、阪神タイガースカラーモデルの「ECLEAR Earplug(エクリア イヤープラグ)」を4月上旬に新発売すると発表した。価格は2,479円。
ECLEAR Earplugは、阪神タイガースのチームカラーであるイエロー×ブラックを基調にしたデザインが特徴で、ファンにはたまらない一品だ。すっきりとした収納も可能で、ポケットやバッグにも収まるケース付きで、持ち運びにも便利。また、ケースはスライド式で片手で簡単に開閉できる。
耳栓自体は柔らかいシリコン製で、耳にしっかり収まる薄型設計を採用している。これにより、日常から睡眠時まで、さまざまなシーンで優れた遮音性能を発揮する。特に、球場の熱気あふれる試合観戦時に、大音量を抑えることで耳を守り、快適な観戦をサポートする。
また、ECLEAR Earplugは水洗いが可能で、繰り返し使用しても清潔さを保てるのもポイントだ。d字形状のイヤープラグは耳甲介にもフィットし、睡眠中に外れにくいため、起床後に探す手間を減らしてくれる。サイズはXS・S・M・Lの4サイズが付属し、ユーザーに最適なフィット感を提供する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります