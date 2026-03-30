【Amazonセール】エレコム新製品が安い！ 抗菌静音マウスやUSB-Cケーブルが特価に

4月3日から4月6日までの期間、Amazonにてエレコムの定番商品および新製品を特別価格で提供する新生活セールが開催される。特に注目されるのが、生活空間に溶け込むデザインのBluetooth5.0抗菌静音マウス「SHELLPHA」や断線に強いシリコンメッシュタイプのUSB Type-Cケーブル、さらにはデスク周りを整える伸縮タイプのケーブルトレーなどだ。

エレコムの新製品「SHELLPHA」は、貝がらの丸みを模したデザインが特徴的なマウスで、暮らしにやさしい静音仕様が魅力だ。こちらは手と手首に自然とフィットする有機的なエルゴノミクス形状で、サイドボタンとチルトホイールを搭載している。この「SHELLPHA」は、どんなインテリアにも溶け込みやすいナチュラルなカラーで、木材や白壁といった生活空間にぴったり合う。

その他、柔らかいシリコン素材と耐久性のあるナイロンメッシュの二重構造の「USB Type-Cケーブル」や、机の上や足元のごちゃつきを解消する「伸縮タイプのケーブルトレー」も販売されている。これらの製品は、それぞれの用途に応じて快適な生活をサポートするデザイン性と機能性を兼ね備えている。購入を検討している人は、Amazonのエレコムセールページを一度訪れてみてほしい。