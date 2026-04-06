士郎正宗デザインのマウス「M.A.P.P.」復刻、エレコムが予約開始

エレコムは4月6日、漫画家・士郎正宗氏によるデザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの予約受付を本日12：00より開始することを発表した。価格は12,800円で、エレコムダイレクトショップおよび家電量販店の公式ECサイトによる数量限定での提供となる。
この製品は2002年に士郎正宗氏とメカニックデザイナー・カトキハジメ氏によって生まれた「M.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)」を再び展開したもので、外観は当時のデザインを活かしつつ新たにBluetooth接続を採用し、実用性を向上させた。高品質な素材を選定し、長期間の使用にも耐えるよう設計されている。また、士郎氏描き下ろしのイラストカードが付属し、ファン垂涎のアイテムとなっている。
「M.A.P.P.」はブラック、ホワイト、ブルーの3色展開で、それぞれ「M-SHIROW1BK」「M-SHIROW1WH」「M-SHIROW1SC」として販売される。再販により、デジタルツールとしての魅力がさらに増し、オフィスでの使用がしっかりと考慮されているという。
本日から事前予約が可能で、5月1日には正式に発売される見込み。予約はエレコムダイレクトショップや大手家電量販店のECサイトで行える。数量限定のため、早めの予約が推奨されているが、予約数に達し次第受付は終了するため注意が必要である。
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