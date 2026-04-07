小型なのに本格派、最新ハンディファンの完成度が高い

エレコムは、環境と人に優しい先進技術を搭載したハンディファン4製品を4月上旬に新発売する。新ラインナップには、長寿命で地球に優しいナトリウムイオン電池を採用したモデルや、肌を直接冷やせる冷却プレート付きモデルが含まれ、各製品の価格は2,980円から3,980円までの幅だ。

このたび登場するハンディファンシリーズは、USB Type-Cポートによる簡便な充電を特徴としている。スタンダードモデルとなる"FAN-U261シリーズ"は、コンパクトでありながら5段階の風量調整が可能で、価格は2,980円だ。風量、充電状態がひと目で確認できる残量ランプを備え、100段階の細かな風量調整が可能な"FAN-U265シリーズ"は、3,980円で販売される。

特に注目すべきは、ナトリウムイオン電池を採用した"FAN-U264シリーズ"と"FAN-U265シリーズ"である。これらの電池はリサイクル可能で、製造過程でコバルトやリチウムを使用せず、環境負荷が少ないのが特長だ。また、5,000回のサイクル寿命を誇り、長期間にわたって信頼性のある性能を発揮する。加えて、"FAN-U264シリーズ"は10段階の風量調整に加え、冷却プレートを搭載し、肌で直接涼しさを体感できる設計だ。

各モデルには、落下を防止するハンドストラップが付属しており、バッグからの出し入れがしやすく、持ち運びに便利である。さらに、ネックストラップや卓上使用に適した折り曲げ機能など、多様な使用シーンに対応可能。この夏は、エレコムの最新ハンディファンで涼しさと快適さを手に入れよう。