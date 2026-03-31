いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第106回
軽さも性能も妥協したくないならここ。VAIO SX14-Rが10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】
2026年03月31日 17時00分更新
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VAIOストア「新生活応援キャンペーン」をチェック
VAIOストアでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。対象のVAIO PCが表示価格から10％オフとなるほか、最大15,000円のキャッシュバックも併用できる内容となっている。
対象はカスタマイズモデルが中心で、軽量モバイルから大画面ノートまでラインアップは幅広い。スペックやサイズを用途に合わせて選べるため、自分に合う1台を決めやすいセールだ。
注目のセール商品
表示価格259,800円 → 約233,820円（10％オフ）
持ち運び前提で使いつつ、処理性能も落としたくない人向けの1台。モバイル用途でも作業をしっかり回したい人に向く。
“選べる10％オフ”で自分に合う1台を決めやすい
今回のキャンペーンは特定モデルだけでなく、幅広い構成が一律10％オフになるのがポイント。 用途に合わせてスペックやサイズを調整したい人は、一度チェックしておきたい内容だ。
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