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いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第106回

軽さも性能も妥協したくないならここ。VAIO SX14-Rが10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】

2026年03月31日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

VAIOストア「新生活応援キャンペーン」をチェック

　VAIOストアでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。対象のVAIO PCが表示価格から10％オフとなるほか、最大15,000円のキャッシュバックも併用できる内容となっている。

　対象はカスタマイズモデルが中心で、軽量モバイルから大画面ノートまでラインアップは幅広い。スペックやサイズを用途に合わせて選べるため、自分に合う1台を決めやすいセールだ。

VAIOストア「新生活応援キャンペーン」のページへ

注目のセール商品

VAIO SX14-R VJS4R18

表示価格259,800円 → 約233,820円（10％オフ）

　持ち運び前提で使いつつ、処理性能も落としたくない人向けの1台。モバイル用途でも作業をしっかり回したい人に向く。

“選べる10％オフ”で自分に合う1台を決めやすい

　今回のキャンペーンは特定モデルだけでなく、幅広い構成が一律10％オフになるのがポイント。 用途に合わせてスペックやサイズを調整したい人は、一度チェックしておきたい内容だ。

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