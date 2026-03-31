軽さも性能も妥協したくないならここ。VAIO SX14-Rが10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】

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VAIOストア「新生活応援キャンペーン」をチェック

VAIOストアでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。対象のVAIO PCが表示価格から10％オフとなるほか、最大15,000円のキャッシュバックも併用できる内容となっている。

対象はカスタマイズモデルが中心で、軽量モバイルから大画面ノートまでラインアップは幅広い。スペックやサイズを用途に合わせて選べるため、自分に合う1台を決めやすいセールだ。

注目のセール商品

VAIO SX14-R VJS4R18

表示価格259,800円 → 約233,820円（10％オフ）

持ち運び前提で使いつつ、処理性能も落としたくない人向けの1台。モバイル用途でも作業をしっかり回したい人に向く。

“選べる10％オフ”で自分に合う1台を決めやすい

今回のキャンペーンは特定モデルだけでなく、幅広い構成が一律10％オフになるのがポイント。 用途に合わせてスペックやサイズを調整したい人は、一度チェックしておきたい内容だ。