食事に合わせやすい定番の一杯！ 「黒ラベル」ケースがAmazonタイムセールで17％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

定番ビール「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5415円から17％オフの4480円となり、1本あたりの価格は約187円です。

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽とホップを一部使用し、麦のうまみと爽やかな後味のバランスを重視したという生ビールです。アルコール度数は5％です。

サッポロ独自の「旨さ長持ち麦芽」を一部採用し、白くクリーミーな泡と心地よいキレを両立したといいます。

麦のうまみと爽快な後味は、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など幅広い料理と合わせやすいとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml×24本」は割引価格で販売されています。

ストック用途やイベント用として、Amazonタイムセールの機会にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。