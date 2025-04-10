人気SF・RPGの最新情報が発表
「Xbox」新作ゲーム発表会、6月9日午前2時から 「The Outer Worlds 2 Direct」も続けて配信
2025年04月10日 14時15分更新
Xboxは4月9日、同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”にて、情報番組「Xbox Games Showcase 2025」と「The Outer Worlds 2 Direct」を、2025年6月9日午前2時（日本時間）より配信すると発表した。
本番組では、ファースト パーティー スタジオから発売を予定しているタイトルに加え、世界中のパートナーによって開発されているゲームタイトルの最新情報を発表する。「Xbox Games Showcase」本配信のあと、続けて「The Outer Worlds 2 Direct」を配信。
なお、「The Outer Worlds 2」は、Obsidian Entertainmentが開発を手がける一人称視点SFRPG。プレイヤーは地球議会のエージェントとなり、コロニー「アルカディア」を自由に冒険して自分だけの物語を紡いでいく。
詳細な情報は以下のXbox Wire Japanの記事を参照してほしい。
・Xbox Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2025/04/09/xbox-games-showcase-2025-outer-worlds-2-direct/
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