Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第150回
手が届く価格帯で、ちゃんと戦える。Core 7 240H＆RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがセール中
2026年03月30日 18時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。過去価格は26万3800円だが、タイムセールにより5％オフの24万9800円で購入できる（3月30日時点）。
Core 7 240H＆RTX 5060を搭載
Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11 Proなど。そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hzとなっている。25万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 B2RW GeForce RTX 5060 Core 7 240H 15.6インチ メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz Windows11 Pro Cyborg-15-B2RWFKG-2863JP
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