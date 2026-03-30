ゲームも配信も制作も余裕の“全部入り” Ryzen 7 9800X3D＆RTX 5080のASUS製ハイエンドゲーミングPCが69万8000円！

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ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「ROG G700 GM700TZ」が販売中だ。価格は69万8000円。

ハイエンドなスペックとASUSのPCケースが魅力

ROG G700 GM700TZは、AMD「Ryzen 7 9800X3D」とNVIDIA「GeForce RTX 5080」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは64GB（DDR5-4800）、ストレージは2TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

そのほか、4方向のエアフロー設計や水冷CPUクーラー、道具なしで内部にアクセスできるツールレス設計、厳しいテストをクリアした堅牢性、豊富なインターフェースなど、ASUS独自のPCケースもポイントだ。