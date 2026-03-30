Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第148回
QHD・280Hz・0.03msという3つの強み
有機EL×280Hzで“速さと美しさを両立、ガチ仕様のQHDゲーミングモニターが7万3800円！ ゲーマー垂涎の映像美とスペックが◎
2026年03月30日 17時00分更新
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Lenovoの26.5型有機ELゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの26.5型QHD/有機ELゲーミングディスプレー「Legion Pro 27Q-15」が販売中だ。参考価格は8万2280円だが、タイムセールにより10％オフの7万3800円で購入できる（3月30日時点）。
QHD・280Hz・0.03msという3つの強み
Legion Pro 27Q-15は、有機ELを採用する26.5型ゲーミングディスプレー。解像度はQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms、輝度は250cd/㎡などとなっている。
有機ELを採用していて、動きの激しいゲームにおいて優位に立ち回れるスペックが魅力。タイムセールが終了するまでに購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo 有機ELゲーミングモニター Legion Pro 27Q-15 26.5インチ/QHD/QD-OLEDパネル/280hz/0.03ms(GtG)/DisplayHDR™ True Black 400/DCI-P3 99%/AMD FreeSync™ Premium Pro/縦横回転,高さ調整/日本国内5年保証
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