有機EL×280Hzで“速さと美しさを両立、ガチ仕様のQHDゲーミングモニターが7万3800円！ ゲーマー垂涎の映像美とスペックが◎

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Lenovoの26.5型有機ELゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの26.5型QHD/有機ELゲーミングディスプレー「Legion Pro 27Q-15」が販売中だ。参考価格は8万2280円だが、タイムセールにより10％オフの7万3800円で購入できる（3月30日時点）。

QHD・280Hz・0.03msという3つの強み

Legion Pro 27Q-15は、有機ELを採用する26.5型ゲーミングディスプレー。解像度はQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms、輝度は250cd/㎡などとなっている。

有機ELを採用していて、動きの激しいゲームにおいて優位に立ち回れるスペックが魅力。タイムセールが終了するまでに購入を検討してみては？