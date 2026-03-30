定番ビールは安い時にまとめ買い、これがおトク！ 「スーパードライ」24本がAmazonタイムセールで21％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ スーパードライ 缶 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「アサヒ スーパードライ 缶 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品として販売されています。

参考価格7550円のところ、21％オフの5983円で提供されており、1本あたりは約249円となります。

「アサヒ スーパードライ 缶」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ スーパードライ 缶」は、“飲んだ瞬間の飲みごたえ、瞬時に感じるキレのよさ。”を特徴とした、日常の食事と合わせやすいというビールです。アルコール度数は5％です。

「辛口を磨き上げたスーパードライ」としており、発酵由来のビールらしい香りとホップの香りをバランスよく増やし、飲み応えを実現したとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アサヒ スーパードライ 缶 500ml×24本」が参考価格より21％オフで販売されています。

終了まで時間が限られているため、ケース購入を検討している場合は、Amazonタイムセールのタイミングを逃さずチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。