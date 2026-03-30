PCゲームの“最適解”Xboxコントローラーのスペシャルエディションが10％オフ！ 純正の安定感たるや……

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Xbox ワイヤレス コントローラー アイスブレイカーをチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー)スペシャルエディション」が販売中だ。参考価格は1万1000円だが、執筆時点では10％オフの9900円で購入できる（3月30日時点）。

本製品は、アイスブルーとフロストブルーを組み合わせたカラーリングが特徴のXbox ワイヤレス コントローラー。握りやすい形状をはじめ、ハイブリッド方向パッド、トリガー・バンパー・背面に施されたテクスチャー加工などが特徴となっている。

カッコいいデザインと安定性のバランスが◎

ユーザーレビューを見ると、「安定の純正」「カラーでモチベーションが上がる」「PCゲームの最適解」といった声が寄せられている。カッコいいデザインで彩られ、かつ安定性のあるXboxコントローラーを探している人におすすめだ。