Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第147回
PCゲームの“最適解”Xboxコントローラーのスペシャルエディションが10％オフ！ 純正の安定感たるや……
2026年03月30日 16時30分更新
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Xbox ワイヤレス コントローラー アイスブレイカーをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー)スペシャルエディション」が販売中だ。参考価格は1万1000円だが、執筆時点では10％オフの9900円で購入できる（3月30日時点）。
本製品は、アイスブルーとフロストブルーを組み合わせたカラーリングが特徴のXbox ワイヤレス コントローラー。握りやすい形状をはじめ、ハイブリッド方向パッド、トリガー・バンパー・背面に施されたテクスチャー加工などが特徴となっている。
カッコいいデザインと安定性のバランスが◎
ユーザーレビューを見ると、「安定の純正」「カラーでモチベーションが上がる」「PCゲームの最適解」といった声が寄せられている。カッコいいデザインで彩られ、かつ安定性のあるXboxコントローラーを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー)スペシャルエディション
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