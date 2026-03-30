Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第146回
【任天堂公式】マリオデザインが魅力のSwitch 2コントローラー！
2026年03月30日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PowerAのNintendo Switch 2コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2コントローラー「パワーエー アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 – マリオ ＆ フレンズ」が販売中だ。価格は8091円。
マリオと仲間たちのデザインがポイント
本製品は、マリオと仲間たちが描かれたNintendo Switch 2用コントローラー（任天堂公式）。ドリフトを防いでくれるホールエフェクトセンサーや好みの操作を割り当てられる2個の背面ボタン、チャット機能に対応するCボタン、加速度センサー・ジャイロセンサーなどが特徴となっている。ポップなデザインを採用するNintendo Switch 2コントローラーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】PowerA パワーエー アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 – マリオ ＆ フレンズ NSGP0548JP-01 【国内正規品 2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第145回
トピックスSwitch 2のホリ製“コンパクトサイズ”コントローラーが9％オフ！ 子供や手の小さい人に最適な一台
-
第144回
トピックス4Kの圧倒的な作業領域と175Hzの滑らかさが5万円台！ JAPANNEXTの「JN-IPS27G175U-W」で仕事もゲームも一気に快適
-
第143回
トピックスオシャレすぎるXboxコントローラー！ 歯車のデザイン、とにかく光るRGBライティングがヤバい
-
第142回
トピックスPS5 日本語版＋ディスクドライブのセット品が6万6980円！ 通常版よりも1万3000円安いってお買い得なのでは？
-
第141回
トピックス2.4GHzとBluetoothを切り替えて使える！ マルチデバイス対応ゲーミングヘッドセットがタイムセール中
-
第140回
トピックスHyperXのXbox公式コントローラーがタイムセールで20％オフ！ 4980円→3980円とお買い得
-
第139回
トピックスデスク環境で本格サラウンド体験！ Razerのサウンドバー＆サブウーファーがタイムセールで11％オフ！ 7.1chの立体音響で極上サウンド
-
第139回
トピックスホリ製Switch 2コントローラーが6000円台とおトク！ 純正プロコンの代替に良いかも
-
第138回
トピックス“音で勝つ”ために作られた、プロ志向の定番ゲーミングヘッドセットがタイムセールで1万円切り！
-
第137回
トピックス“罪悪感ゼロ”のエナジードリンク6本セットが15％オフ！ ゼロカフェインやゼロシュガーでゲームの集中力を上げたい人に
- この連載の一覧へ