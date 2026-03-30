【任天堂公式】マリオデザインが魅力のSwitch 2コントローラー！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PowerAのNintendo Switch 2コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2コントローラー「パワーエー アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 – マリオ ＆ フレンズ」が販売中だ。価格は8091円。

マリオと仲間たちのデザインがポイント

本製品は、マリオと仲間たちが描かれたNintendo Switch 2用コントローラー（任天堂公式）。ドリフトを防いでくれるホールエフェクトセンサーや好みの操作を割り当てられる2個の背面ボタン、チャット機能に対応するCボタン、加速度センサー・ジャイロセンサーなどが特徴となっている。ポップなデザインを採用するNintendo Switch 2コントローラーが欲しい人におすすめだ。