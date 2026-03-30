最大10万円引きクーポン配布中の今が狙い目！ GALLERIA XDR7M-97XT-GDも対象のドスパラPCセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック

ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン」セールを実施中。対象モデルをカートに入れてクーポンコードを入力すると、その場で値引きが適用される。

今回のポイントは、最大10万円引きという割引幅。エントリー向けだけでなく、ゲーミングPCやハイエンド構成まで対象に含まれており、スペックを落とさず価格を抑えられる内容になっている。

さらに、多くのモデルが翌日出荷に対応。納期を待たずに導入しやすい点も、このセールの見どころだ。

注目のセール商品

GALLERIA XDR7M-97XT-GD

基本モデル 429,980円（クーポン利用で100,000円オフ）

Ryzen 7 9800X3Dと32GBメモリを搭載したハイエンド構成のモデル。ゲーム用途はもちろん、動画編集などの負荷の高い作業にも対応できるスペックで、今回のクーポン対象の中でも上位クラスに位置する。

最大10万円引きクーポン対象の期間限定セール

最大10万円引きクーポンが使える今回のセールは、ハイエンド構成も含めて値引き対象になっているのが特徴。スペックを優先したい人や、数年使う前提で選びたい場合は、このタイミングで対象モデルを見ておくと判断しやすい。