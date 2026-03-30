いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第103回
最大10万円引きクーポン配布中の今が狙い目！ GALLERIA XDR7M-97XT-GDも対象のドスパラPCセール
2026年03月30日 15時00分更新
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ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック
ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン」セールを実施中。対象モデルをカートに入れてクーポンコードを入力すると、その場で値引きが適用される。
今回のポイントは、最大10万円引きという割引幅。エントリー向けだけでなく、ゲーミングPCやハイエンド構成まで対象に含まれており、スペックを落とさず価格を抑えられる内容になっている。
さらに、多くのモデルが翌日出荷に対応。納期を待たずに導入しやすい点も、このセールの見どころだ。
注目のセール商品
基本モデル 429,980円（クーポン利用で100,000円オフ）
Ryzen 7 9800X3Dと32GBメモリを搭載したハイエンド構成のモデル。ゲーム用途はもちろん、動画編集などの負荷の高い作業にも対応できるスペックで、今回のクーポン対象の中でも上位クラスに位置する。
最大10万円引きクーポン対象の期間限定セール
最大10万円引きクーポンが使える今回のセールは、ハイエンド構成も含めて値引き対象になっているのが特徴。スペックを優先したい人や、数年使う前提で選びたい場合は、このタイミングで対象モデルを見ておくと判断しやすい。
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