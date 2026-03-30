ゲーム版「楽園追放」11月の映画とあわせて2026年冬発売 完全オリジナルストーリーも展開
東映アニメーションは3月28日、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲーム「楽園追放（仮）」の制作決定を発表した。
本作は、2014年に公開されたフル3DCGアニメ映画「楽園追放 -Expelled from Paradise-」の世界観をベースにしたゲーム。11月13日より上映予定の映画版「楽園追放 心のレゾナンス」とあわせた展開を予定しているという。
発売時期は2026年冬。対応プラットフォーム、価格、ゲーム内容の詳細は後日発表となる。
ユーザーからは「めっちゃ楽しみ！」「コンシューマーかソシャゲか、それが問題だ…」「新作映画と連動したサイドストーリーに期待」「Steamでもお待ちしてます！」など、期待する声が寄せられていた。
#楽園追放 新作ゲーム、開発決定！— 「楽園追放」公式 (@efp_official) March 28, 2026
完全オリジナルストーリーで描く、
新たな『楽園追放』。
2026年11月13日（金）
公開予定の映画とあわせて
作品世界をより深く
お楽しみいただける展開を予定しています。
発売は2026年冬予定。
続報をお楽しみに！ pic.twitter.com/aIVutWBoBZ
【ゲーム情報】
タイトル：楽園追放（仮）
ジャンル：未定（完全オリジナルストーリー）
開発：東映アニメーション
プラットフォーム：未定
発売時期：2026年冬予定
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ2
©東映アニメーション/©Studio51 Inc.
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