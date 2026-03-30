東映アニメーションは3月28日、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲーム「楽園追放（仮）」の制作決定を発表した。

本作は、2014年に公開されたフル3DCGアニメ映画「楽園追放 -Expelled from Paradise-」の世界観をベースにしたゲーム。11月13日より上映予定の映画版「楽園追放 心のレゾナンス」とあわせた展開を予定しているという。

発売時期は2026年冬。対応プラットフォーム、価格、ゲーム内容の詳細は後日発表となる。

ユーザーからは「めっちゃ楽しみ！」「コンシューマーかソシャゲか、それが問題だ…」「新作映画と連動したサイドストーリーに期待」「Steamでもお待ちしてます！」など、期待する声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：楽園追放（仮）

ジャンル：未定（完全オリジナルストーリー）

開発：東映アニメーション

プラットフォーム：未定

発売時期：2026年冬予定

©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサエティ

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