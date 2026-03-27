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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第145回

Switch 2のホリ製“コンパクトサイズ”コントローラーが9％オフ！ 子供や手の小さい人に最適な一台

2026年03月27日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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アマゾンで「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 ソーダ【連射ホールド搭載】」を入手
 

ホリのNintendo Switch 2コントローラーをチェック

　Amazon.co.jpにて、「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 ソーダ【連射ホールド搭載】」が販売中だ。参考価格は3280円だが、執筆時点では9％オフの2982円で購入できる（3月27日時点）。

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小型ながらもしっかり握れるグリップのコントローラー

　本製品は、子供や手の小さい人に最適なNintendo Switch 2用コントローラー。小型ながらもしっかり握れるグリップのほか、連射・連射ホールド機能、ゲームチャットを呼び出せるCボタンなどが特徴となっている。

　従来のホリパッドよりもコンパクトな本製品。自分の手に合うコントローラーを探している人におすすめだ。

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Image from Amazon.co.jp
【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch™ 2 ソーダ【連射ホールド搭載】

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