Switch 2のホリ製“コンパクトサイズ”コントローラーが9％オフ！ 子供や手の小さい人に最適な一台

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ホリのNintendo Switch 2コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2 ソーダ【連射ホールド搭載】」が販売中だ。参考価格は3280円だが、執筆時点では9％オフの2982円で購入できる（3月27日時点）。

小型ながらもしっかり握れるグリップのコントローラー

本製品は、子供や手の小さい人に最適なNintendo Switch 2用コントローラー。小型ながらもしっかり握れるグリップのほか、連射・連射ホールド機能、ゲームチャットを呼び出せるCボタンなどが特徴となっている。

従来のホリパッドよりもコンパクトな本製品。自分の手に合うコントローラーを探している人におすすめだ。