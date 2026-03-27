Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第144回
4Kの圧倒的な作業領域と175Hzの滑らかさが5万円台！ JAPANNEXTの「JN-IPS27G175U-W」で仕事もゲームも一気に快適
2026年03月27日 18時00分更新
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JAPANNEXTの4Kディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型4K/175Hzゲーミングディスプレー「JN-IPS27G175U-W」が販売中だ。価格は5万1800円。
4K＋175Hz＋1msの贅沢盛り
JN-IPS27G175U-Wは、4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは175Hz、応答速度は1msとなっている。おしゃれなホワイトカラーをはじめ、HDR400に準拠する液晶パネル、家庭用ゲーム機も接続できるインターフェースなどが特徴だ。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 175Hz/1ms(MPRT)対応 4K(3840×2160)解像度 ゲーミングモニター(ホワイト) JN-IPS27G175U-W HDMI2.1 DP sRGB:99% DCI-P3:89% HDR400相当 PS5 4K:120Hz接続 VRR PIP/PBP ケーブル同梱(ホワイト) 【2年保証】
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