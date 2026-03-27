アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第155回
糖質ゼロと飲みごたえを両立！ サントリー「PSB」がAmazonタイムセールで10％オフ
2026年03月27日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格4,690円に対して10％オフの4,198円で販売されており、1本あたりの価格は約175円となっています。
「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーがプレミアムモルツなどで培った醸造技術を応用し、「ビールらしい味わい」と「糖質ゼロ」の両立を目指して開発されたビールです。
麦芽のうまみを引き出す工程と、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」、さらに酵母によって糖質を消費させる「贅沢醗酵」といった製法が採用されています。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」は10％オフの価格で販売されています。
1本あたり約175円というまとめ買いしやすい価格となっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、チェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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