糖質ゼロと飲みごたえを両立！ サントリー「PSB」がAmazonタイムセールで10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリーの「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格4,690円に対して10％オフの4,198円で販売されており、1本あたりの価格は約175円となっています。

「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB」は、サントリーがプレミアムモルツなどで培った醸造技術を応用し、「ビールらしい味わい」と「糖質ゼロ」の両立を目指して開発されたビールです。

麦芽のうまみを引き出す工程と、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」、さらに酵母によって糖質を消費させる「贅沢醗酵」といった製法が採用されています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」は10％オフの価格で販売されています。

1本あたり約175円というまとめ買いしやすい価格となっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、チェックしてみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。