Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第143回
オシャレすぎるXboxコントローラー！ 歯車のデザイン、とにかく光るRGBライティングがヤバい
2026年03月27日 17時30分更新
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TURTLE BEACHのXboxコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXboxコントローラー「Afterglow Ignite Time Machine」が販売中だ。価格は6800円。
「タイムマシン」をイメージしたデザインがおしゃれ
Afterglow Ignite Time MachineはXbox公式ライセンスが付与された有線コントローラーで、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。「タイムマシン」をイメージした歯車のデザインが特徴的だ。
カスタマイズできるRGBライティングのほか、没入感を上げるデュアル振動モーターおよびインパルストリガー、割り当てが可能な背面ボタン、専用のコンパニオンアプリなとが特徴となっている。
おしゃれなXboxコントローラーを欲している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー Afterglow Ignite Time Machineデザイン 有線 ゲームパッド｜Xbox Series X|S/Xbox One/Windows PC対応｜7ゾーンRGBライティング/2ストップヘアトリガー/バックボタン搭載/オーディオコントロール機能/3m USB-Cケーブル/【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】【Xbox公認】
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