オシャレすぎるXboxコントローラー！ 歯車のデザイン、とにかく光るRGBライティングがヤバい

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TURTLE BEACHのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXboxコントローラー「Afterglow Ignite Time Machine」が販売中だ。価格は6800円。

「タイムマシン」をイメージしたデザインがおしゃれ

Afterglow Ignite Time MachineはXbox公式ライセンスが付与された有線コントローラーで、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。「タイムマシン」をイメージした歯車のデザインが特徴的だ。

カスタマイズできるRGBライティングのほか、没入感を上げるデュアル振動モーターおよびインパルストリガー、割り当てが可能な背面ボタン、専用のコンパニオンアプリなとが特徴となっている。

おしゃれなXboxコントローラーを欲している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。