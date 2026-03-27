PS5 日本語版＋ディスクドライブのセット品が6万6980円！ 通常版よりも1万3000円安いってお買い得なのでは？

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PS5 デジタル・エディション 日本語専用＋ディスクドライブセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用＋ディスクドライブセット」が販売中だ。価格は6万6980円。

通常版（ディスクドライブ搭載）よりも1万3000円安い！

本製品は、5万5000円で買えるPlayStation 5 デジタル・エディション 日本語版と、別売りのディスクドライブがセットになったもの。

通常のPlayStation 5（ディスクドライブ搭載）の定価は7万9980円だが、本製品はなんと6万6980円。「ディスクドライブがセットになっていて1万3000円オフ」と考えればおトクに感じるのではないだろうか。

PlayStation 5とディスクドライブを通常版よりも安く手に入れたい人は、本製品をチェックしてみてほしい。