Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第141回
2.4GHzとBluetoothを切り替えて使える！ マルチデバイス対応ゲーミングヘッドセットがタイムセール中
2026年03月27日 17時00分更新
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HyperXのデュアルワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのデュアルワイヤレスゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud Jet（ライトブルー）」が販売中だ。参考価格は1万1980円だが、タイムセールにより25％オフの8980円で購入できる。
2.4GHzとBluetoothの接続に対応し、最大25時間使える
HyperX Cloud Jetは、2.4GHzとBluetoothのデュアルワイヤレス接続に対応するゲーミングヘッドセット。最大25時間（2.4GHz：約20時間、Bluetooth：約25時間）連続で使用できるという。そのほか、スイングミュート機能付きのブームマイクや約298gの軽量設計も特徴となっている。PCや家庭用ゲーム機、モバイルに対応する。
複数のワイヤレス接続に対応する本製品。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Cloud Jet デュアルワイヤレス ゲーミングヘッドセット 2.4GHz Bluetooth メッシュイヤーパッド 40mmドライバー 最大25時間連続使用 軽量298g PC ゲーム機 モバイル 【国内正規品】 ライトブルー AM7A0AA
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