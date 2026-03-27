2.4GHzとBluetoothを切り替えて使える！ マルチデバイス対応ゲーミングヘッドセットがタイムセール中

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HyperXのデュアルワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのデュアルワイヤレスゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud Jet（ライトブルー）」が販売中だ。参考価格は1万1980円だが、タイムセールにより25％オフの8980円で購入できる。

2.4GHzとBluetoothの接続に対応し、最大25時間使える

HyperX Cloud Jetは、2.4GHzとBluetoothのデュアルワイヤレス接続に対応するゲーミングヘッドセット。最大25時間（2.4GHz：約20時間、Bluetooth：約25時間）連続で使用できるという。そのほか、スイングミュート機能付きのブームマイクや約298gの軽量設計も特徴となっている。PCや家庭用ゲーム機、モバイルに対応する。

複数のワイヤレス接続に対応する本製品。気になる人はチェックしてみては？