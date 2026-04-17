【無料ゲーム】修道院ステルスゲー「The Stone of Madness」1週間限定で2880円→0円 絵画のようなグラフィックと陰鬱な世界観が魅力
Epic Games Storeにて4月17日より、修道院ステルスゲーム「The Stone of Madness」が無料配布中だ。期間は2026年4月24日0時まで。
本作は、18世紀スペインの修道院が舞台のリアルタイム戦略ステルスゲーム。精神病院・異端審問用の牢獄である修道院から、5人の囚人がそれぞれのスキルと知恵を結集して脱出を目指す。“正気度”の管理をミスると、狂気におかされプレイが困難になる仕掛けも。スペインの画家「ゴヤ」の絵画のようなグラフィックと陰鬱な世界観が魅力だ。
通常2880円のところ、いまだけ0円でゲット可能。日本語にも対応しており、ユーザーレビューによると翻訳も概ね違和感ないとのこと。攻略が一本道ではなく、試行錯誤が楽しいという声も。
ライブラリに登録しておけば期間後も遊べるので、この機会に手に入れておいてはいかがだろうか。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「The Stone of Madness」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/the-stone-of-madness-7b22f3
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