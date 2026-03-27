いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第102回
15.6型Core i5＋16GB搭載、13万円クラスのノートPCがドスパラ「大決算応援」セールで15,000円オフ
2026年03月27日 14時00分更新
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ドスパラ「大決算応援」キャンペーンをチェック
ドスパラでは現在、対象ノートPCに使える15,000円オフクーポンを配布する「大決算応援」セールを実施している。普段使い向けのスタンダード構成のモデルなどが値引き対象として用意されており、価格と性能のバランスを見ながら検討しやすい内容となっている。
注目のセール商品
THIRDWAVE DX-R5T（メモリ16GB搭載モデル）
基本モデル 130,980円（クーポン利用で15,000円オフ）
15.6型フルHDディスプレイを備えたスタンダードノート。Core i5プロセッサーとメモリ16GBを搭載し、普段の作業に対応しやすい構成となっている。
買い替えタイミングとして見ておきたい決算キャンペーン
決算セールではクーポン値引きに加え、分割手数料無料や短納期出荷など導入条件も整理しながら検討しやすい。パソコンの買い替えや新生活準備のタイミングとして、一度チェックしておきたい内容だ。
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