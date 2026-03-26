Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第140回
HyperXのXbox公式コントローラーがタイムセールで20％オフ！ 4980円→3980円とお買い得
2026年03月26日 19時30分更新
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HyperXのXboxコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Gladiate」が販売中だ。参考価格は4980円だが、タイムセールにより20％オフの3980円で購入できる（3月26日時点）。
Xbox公式ライセンス製品が20％オフ
HyperX Clutch Gladiateは、Xbox One、Xbox Series X|S、PCと互換性がある有線コントローラー（Xbox公式ライセンス品）。デュアルトリガーロックやカスタムできる背面ボタン、デュアル振動モーター、テクスチャード加工が施されたグリップなどが特徴となっている。
お得に購入できるチャンスなので、気になる人はタイムセール中にチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Clutch Gladiate 有線コントローラー Xbox公式認定 デュアルトリガーロック プログラマブルボタン デュアルランブルモーター 6L366AA
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