HyperXのXbox公式コントローラーがタイムセールで20％オフ！ 4980円→3980円とお買い得

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HyperXのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのXboxコントローラー「HyperX Clutch Gladiate」が販売中だ。参考価格は4980円だが、タイムセールにより20％オフの3980円で購入できる（3月26日時点）。

Xbox公式ライセンス製品が20％オフ

HyperX Clutch Gladiateは、Xbox One、Xbox Series X|S、PCと互換性がある有線コントローラー（Xbox公式ライセンス品）。デュアルトリガーロックやカスタムできる背面ボタン、デュアル振動モーター、テクスチャード加工が施されたグリップなどが特徴となっている。

お得に購入できるチャンスなので、気になる人はタイムセール中にチェックしてみてはいかがだろうか。