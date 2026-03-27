Amazonセール情報大紹介！ 第1520回
ソファやカーペット、こんなに汚れてた？ 汚水が見える布洗浄クリーナーが割引
2026年03月27日 17時00分更新
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【Amazonで13％オフ】アイリスオーヤマ 布洗浄機「リンサークリーナー RNSP-P500（軽量＆強力吸引タイプ）」をチェック！
アイリスオーヤマの布洗浄機「リンサークリーナー RNSP-P500（軽量＆強力吸引タイプ）」がAmazonで割引対象。参考価格14,801円のところ、13％オフの12,929円で販売中。
ソファやカーペットは毎日使うのに、丸洗いする機会はほとんどない。掃除機をかけてもシミや汚れが残りやすく、きちんと掃除できているのか気になることもある。そんな布製品の汚れを、水で浮かせてそのまま吸い取れるのがリンサークリーナーだ。
水で浮かせてそのまま吸引
水を吹きかけて汚れを浮かせ、水と一緒に吸い込む仕組みを採用。ブラシ付きヘッドでこすりながら吸引でき、カーペットやソファ、車内シートなど布製品の掃除に使える。
軽量設計と自動散水で扱いやすい
本体は約2.5kgの軽量設計。レバーを握ると連続して散水できる自動ポンプ式を採用する。付属のT字型ヘッドは隙間や溝の汚れの掃除に使える。
水だけで洗えて手入れもしやすい
洗剤を使わず水だけで洗浄できる仕様。約40℃までのお湯も使用可能。清水タンクや回収タンク、ハンドツールは取り外して丸洗いできる。
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