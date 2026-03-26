Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第137回
“罪悪感ゼロ”のエナジードリンク6本セットが15％オフ！ ゼロカフェインやゼロシュガーでゲームの集中力を上げたい人に
2026年03月26日 14時00分更新
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2Energy（250ml×6本）をチェック
Amazon.co.jpにて、「[RIZIN公式] 集中サポートドリンク｜2Energy（250ml×6本）」が販売中だ。過去価格は2300円だが、タイムセールにより15％オフの1955円で購入できる（3月26日時点）。
本製品は、格闘技団体「RIZIN」の公式エナジードリンク。ゼロシュガー・ゼロカフェイン・ゼロカロリーの安心設計や、ゼロカフェインながらも集中力を高めてくれる「ザイナマイト」の配合、炭酸とフルーティーの味わいなどが特徴となっている。
“罪悪感ゼロ”のエナジードリンク
ユーザーレビューを見ると、「気分転換にもってこい」「手軽にエナジーチャージ」「ゼロシュガー、ゼロカフェイン、ゼロカロリーが魅力的」と好評の声が寄せられている。カフェインも糖分もカロリーもゼロが魅力の本製品。“罪悪感ゼロ”のエナジードリンクで、ゲームの集中力を上げたい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|[RIZIN公式] 集中サポートドリンク｜2Energy（250ml×6本）ゼロカフェイン ゼロカロリー ゼロシュガー ザイナマイト配合
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