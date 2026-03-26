いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第101回
14型Core i5ノートが15,000円オフクーポン対象。ドスパラ「大決算応援」セール実施中
2026年03月26日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「大決算応援」キャンペーンをチェック
年度末が近づくこの時期は、パソコンの購入を検討する人も増える。ドスパラでは現在、対象ノートPCに使える15,000円オフクーポンを配布する決算セールを展開している。
対象モデルは、日常用途に向いた価格帯のノートからメモリー容量に余裕のある構成まで幅広く用意されている。モデルによっては当日または翌日出荷に対応しているため、できるだけ早くパソコンを用意したい場合でも選びやすい。
また、分割払いの手数料が無料になる施策も用意されており、まとまった出費を抑えながら導入しやすい点も特徴といえる。価格だけでなく納期や支払い条件も含めて比較しやすいタイミングとなっている。
注目のセール商品
基本モデル 127,980円（クーポン利用で15,000円オフ）
14型フルHDディスプレイのノートPC。Core i5-1335Uとメモリー16GBを搭載し、ウェブ閲覧や書類作成、オンライン会議など普段の作業を無理なくこなせる構成になっている。サイズも大きすぎず、自宅内での移動や持ち出し用途にも使いやすい。
500GBのNVMe SSDを備えており、起動やファイル操作もスムーズに行える。価格帯と構成のバランスを見ながら検討したい場合に選びやすい1台といえそうだ。
買い替えタイミングとして見ておきたい決算キャンペーン
今回の決算セールは、クーポンによる値引きに加えて分割手数料無料や短納期出荷などの条件を整理しながら検討しやすい内容になっている。パソコンの買い替えや新生活準備を考えている場合は、現実的な選択肢を探すタイミングとして一度チェックしておきたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第100回
トピックスCore i5×15.6型、“安くてちゃんと使える”ノートPCが15,000円オフ対象。ドスパラ「大決算応援」実施中
-
第99回
トピックス親子丼発祥の店が監修したプリン？ 老舗「玉ひで」の冷凍スイーツが特価
-
第98回
トピックス約57％オフで1,000円の久留米ラーメンも。ラーメンやブランド牛などが特価の「プラチナワンデーセール」
-
第97回
トピックス晩酌用に置いておきたい。桜チップで燻したミックスナッツが1,680円【ヤマダモール】
-
第96回
トピックス冷凍庫にひとつ「鍋の予定」を入れておく。イベリコ豚しゃぶしゃぶ3〜4人前セット4,980円【ヤマダモール】
-
第95回
トピックス家の米が減ってきたら見ておきたい。熊本県産3銘柄から選べる白米10kgが7,980円【ヤマダモール】
-
第94回
トピックス選べるスープ8種。本場久留米ラーメン6人前セットが1,000円【ヤマダモール】
-
第93回
トピックス鍋や精肉、麺が特価に。「BIGびっくりワンデーセール」開催中
-
第92回
トピックス「あ、忘れてた！」になる前に。母の日ギフトもう決まった？ 花もスイーツも見つかる「ヤマダモール」
-
第91回
トピックスREGZA 40型テレビが約4万円。ヤマダウェブコム「年に一度の本決算総力祭」
- この連載の一覧へ