14型Core i5ノートが15,000円オフクーポン対象。ドスパラ「大決算応援」セール実施中

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ドスパラ「大決算応援」キャンペーンをチェック

年度末が近づくこの時期は、パソコンの購入を検討する人も増える。ドスパラでは現在、対象ノートPCに使える15,000円オフクーポンを配布する決算セールを展開している。

対象モデルは、日常用途に向いた価格帯のノートからメモリー容量に余裕のある構成まで幅広く用意されている。モデルによっては当日または翌日出荷に対応しているため、できるだけ早くパソコンを用意したい場合でも選びやすい。

また、分割払いの手数料が無料になる施策も用意されており、まとまった出費を抑えながら導入しやすい点も特徴といえる。価格だけでなく納期や支払い条件も含めて比較しやすいタイミングとなっている。

注目のセール商品

THIRDWAVE F-14RP5T メモリ16GB搭載

基本モデル 127,980円（クーポン利用で15,000円オフ）

14型フルHDディスプレイのノートPC。Core i5-1335Uとメモリー16GBを搭載し、ウェブ閲覧や書類作成、オンライン会議など普段の作業を無理なくこなせる構成になっている。サイズも大きすぎず、自宅内での移動や持ち出し用途にも使いやすい。

500GBのNVMe SSDを備えており、起動やファイル操作もスムーズに行える。価格帯と構成のバランスを見ながら検討したい場合に選びやすい1台といえそうだ。

買い替えタイミングとして見ておきたい決算キャンペーン

今回の決算セールは、クーポンによる値引きに加えて分割手数料無料や短納期出荷などの条件を整理しながら検討しやすい内容になっている。パソコンの買い替えや新生活準備を考えている場合は、現実的な選択肢を探すタイミングとして一度チェックしておきたい。