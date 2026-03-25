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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第153回

特製タンブラー付きで家飲みを格上げ！ 「黒ラベル」がAmazonタイムセールで15％オフ

2026年03月25日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が
Amazonタイムセールに登場！

　「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格5,415円のところ、15％オフの4,580円で販売されています。1本あたりの価格は約191円です。ケース販売に加えてオリジナルの薄づくりタンブラーが付属する点も特徴です。

アマゾンでサッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）を入手

「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより

　「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、ビールの鮮度を守る「フレッシュキープ製法」を再定義し、「研ぎ澄まされた一口目のうまさ」にこだわったとされています。

　麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡が特徴とされています。

　アルコール度数は5％で、幅広い食事と合わせやすいバランスといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が参考価格から15％オフとなっています。

　1本あたり191円というまとめ買いしやすい価格に加えて、タンブラーも付いているので、日常的にビールを飲む人は、この機会にAmazonタイムセールでチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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