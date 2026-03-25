特製タンブラー付きで家飲みを格上げ！ 「黒ラベル」がAmazonタイムセールで15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が

Amazonタイムセールに登場！

「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,415円のところ、15％オフの4,580円で販売されています。1本あたりの価格は約191円です。ケース販売に加えてオリジナルの薄づくりタンブラーが付属する点も特徴です。

「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、ビールの鮮度を守る「フレッシュキープ製法」を再定義し、「研ぎ澄まされた一口目のうまさ」にこだわったとされています。

麦のうまみと爽やかな後味のバランス、白くクリーミーな泡が特徴とされています。

アルコール度数は5％で、幅広い食事と合わせやすいバランスといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本（薄づくりタンブラー付き）」が参考価格から15％オフとなっています。

1本あたり191円というまとめ買いしやすい価格に加えて、タンブラーも付いているので、日常的にビールを飲む人は、この機会にAmazonタイムセールでチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。