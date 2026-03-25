Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第133回
ゲームもテレワークも迷ったらコレ HyperX製の入門用ゲーミングヘッドセットがタイムセールで15％オフ
2026年03月25日 17時00分更新
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HyperXのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングヘッドセット「Cloud Stinger 2 Core」が販売中だ。参考価格は6680円だが、タイムセールにより15％オフの5680円で購入できる（3月25日時点）。
本製品は、PlayStation 5に適した有線ゲーミングヘッドセット。快適にフィットするというイヤークッションや、低音が強化された40mmドライバー、ミュート機能付きのマイクなどが特徴となっている。
使い勝手良しの製品
ユーザーレビューを見ると、「軽くて使い勝手が良い」「長時間でも痛くない」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。手頃な価格帯なので、ゲームだけでなくテレワーク用に購入しても良いかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Cloud Stinger 2 Core PlayStation用ゲーミングヘッドセット PS対応 260g軽量 ホワイト 2年保証 在宅勤務 テレワーク ビデオ会議 リモートワーク 6H9B5AA
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