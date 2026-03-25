また安くなった！ほっかほっか亭の大盛、さらに20円値下げで50円に

持ち帰り弁当のほっかほっか亭は4月1日より、ライス大盛メニューの店頭価格を20円値下げします。
ほっかほっか亭、大盛りメニューを値下げ
ほっかほっか亭では、「いま、下げられるところから下げる」という判断のもと、利用者への利益還元として、ライス大盛メニューの値下げを決定したといいます。
昨今のコメ価格の高騰といった背景がある中で、ほっかほっか亭では、お米の調達コストが安定してきた兆しを受けたとのことです。
ほっかほっか亭では、2025年6月にもライス大盛（お弁当）を90円から70円へと値下げしています。
今回の改定では、そこからさらに20円引き下げとなり、1年前からの累計で40円の値下げとなる「50円」で提供します。
・ライス（単品・大盛）旧価格：260円 → 240円
・ライス大盛変更（お弁当）旧価格：70円 → 50円
これはありがたい！
ほっかほっか亭のライスは、国産100%オリジナルブレンド米「愛情米」をお店でふっくらと炊き上げています。
そんなこだわりのライスが物価高の時代に値下げ。米価格も高止まりしている中、こうした割引はかなり嬉しいものです。
お腹いっぱい食べたい時は、この機会に大盛りにしちゃいましょう。
（※文中の価格はすべて税込）
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