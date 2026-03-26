見た瞬間欲しい！ヨッシーのたまごにマリオのドーナツも…これは絶対喜ばれる

クリスピー・クリーム・ドーナツは4月8日より、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションしたドーナツを期間限定で販売します。

マリオやヨッシーをイメージしたドーナツが登場！

今回のコラボでは、マリオやヨッシー、チコをモチーフにしたドーナツに加え、「ハテナブロック」をイメージした商品など全4種が登場します。

▲マリオ ストロベリー 388円（イートイン396円）

マリオをイメージしたリングドーナツです。ふわっとした生地をストロベリーアイシングでコーティングし、赤と青のスプリンクルや星型シュガーをトッピング。

仕上げにマリオの帽子のピックがあしられています。

▲ヨッシー カスタード エッグ 410円（イートイン418円）

ヨッシーのタマゴをモチーフにしたドーナツです。ホワイトチョコでコーティングし、緑色のプレートチョコをのせています。

中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームがイン。

▲チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー 410円（イートイン418円）

同作の重要キャラクターである「チコ」を主役に、映画の世界観を表現したドーナツです。

ホワイトチョココーティングの上にストロベリーとプリン風味のコーティングを重ね、さらにブルーベリーのナパージュ。銀色のアラザンで星のきらめきを表現し、仕上げにモナカプレートをトッピング。

▲ハテナブロック ボックス（1個） 540円（イートイン550円）

スーパーマリオシリーズでおなじみの「ハテナブロック」をモチーフにした商品です。正方形のボックスの中にドーナツが1つ入っており、カスタード風味のコーティングにカラフルスプレーがほどこされています。

付属するピックは5種類からランダムで、開けるまで内容はわかりません。

▲ギャラクシー ボックス（3個） 1177円（イートイン1199円）

マリオ、ヨッシー、チコをイメージしたドーナツ3種を詰め合わせたボックスも登場します。

▲ギャラクシー ダズン ハーフ（6個） 1825円（イートイン1859円）

「ギャラクシー ダズン ハーフ」は、コラボドーナツ3種に加え、「オリジナル・グレーズド」と「ダブル チョコ クランチ」を組み合わせた6個入りの大容量ボックス。映画デザインの限定仕様です。

なお、「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を購入すると、コラボ限定ステッカーが1箱につき1枚配布されます。デザインは全3種類で、ランダムで提供されます。

渋谷シネタワー店が映画「マリオ」仕様に！

また、クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店限定で、映画の世界観を再現した内装を実施します。



フォトスポットも設置されマリオの世界観を盛り上げます。



また、映画デザインのエコバッグも同店のみ数量限定にて販売されます。

▲コラボ エコバッグ 1980円

お土産にも！絶対喜ばれそう

コラボレーションの期間は5月26日までの予定です。ただし、なくなり次第終了になるのでお早めに！



ドーナツが複数入ったボックスはお土産にもぴったり。世界中で人気のマリオの世界観が詰まっていて、海外の人にも喜んでもらえそうです。



マリオやヨッシーなど人気キャラクターをモチーフにしたドーナツがそろい、どれから食べるか迷っちゃいそうですね。ゲームのようなワクワク感も味わいながら楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

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