見た瞬間欲しい！ヨッシーのたまごにマリオのドーナツも…これは絶対喜ばれる

クリスピー・クリーム・ドーナツは4月8日より、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションしたドーナツを期間限定で販売します。
マリオやヨッシーをイメージしたドーナツが登場！
今回のコラボでは、マリオやヨッシー、チコをモチーフにしたドーナツに加え、「ハテナブロック」をイメージした商品など全4種が登場します。
▲マリオ ストロベリー 388円（イートイン396円）
マリオをイメージしたリングドーナツです。ふわっとした生地をストロベリーアイシングでコーティングし、赤と青のスプリンクルや星型シュガーをトッピング。
仕上げにマリオの帽子のピックがあしられています。
▲ヨッシー カスタード エッグ 410円（イートイン418円）
ヨッシーのタマゴをモチーフにしたドーナツです。ホワイトチョコでコーティングし、緑色のプレートチョコをのせています。
中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームがイン。
▲チコ ＆ ブルーベリー ギャラクシー 410円（イートイン418円）
同作の重要キャラクターである「チコ」を主役に、映画の世界観を表現したドーナツです。
ホワイトチョココーティングの上にストロベリーとプリン風味のコーティングを重ね、さらにブルーベリーのナパージュ。銀色のアラザンで星のきらめきを表現し、仕上げにモナカプレートをトッピング。
▲ハテナブロック ボックス（1個） 540円（イートイン550円）
スーパーマリオシリーズでおなじみの「ハテナブロック」をモチーフにした商品です。正方形のボックスの中にドーナツが1つ入っており、カスタード風味のコーティングにカラフルスプレーがほどこされています。
付属するピックは5種類からランダムで、開けるまで内容はわかりません。
▲ギャラクシー ボックス（3個） 1177円（イートイン1199円）
マリオ、ヨッシー、チコをイメージしたドーナツ3種を詰め合わせたボックスも登場します。
▲ギャラクシー ダズン ハーフ（6個） 1825円（イートイン1859円）
「ギャラクシー ダズン ハーフ」は、コラボドーナツ3種に加え、「オリジナル・グレーズド」と「ダブル チョコ クランチ」を組み合わせた6個入りの大容量ボックス。映画デザインの限定仕様です。
なお、「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を購入すると、コラボ限定ステッカーが1箱につき1枚配布されます。デザインは全3種類で、ランダムで提供されます。
渋谷シネタワー店が映画「マリオ」仕様に！
また、クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店限定で、映画の世界観を再現した内装を実施します。
フォトスポットも設置されマリオの世界観を盛り上げます。
また、映画デザインのエコバッグも同店のみ数量限定にて販売されます。
▲コラボ エコバッグ 1980円
お土産にも！絶対喜ばれそう
コラボレーションの期間は5月26日までの予定です。ただし、なくなり次第終了になるのでお早めに！
ドーナツが複数入ったボックスはお土産にもぴったり。世界中で人気のマリオの世界観が詰まっていて、海外の人にも喜んでもらえそうです。
マリオやヨッシーなど人気キャラクターをモチーフにしたドーナツがそろい、どれから食べるか迷っちゃいそうですね。ゲームのようなワクワク感も味わいながら楽しんでは？
※価格は税込み表記です。
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