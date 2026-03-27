「きつね」280円→100円 “きつねの日キャンペーン” 讃岐うどんの杵屋にて

讃岐うどんを提供する「自家製麺 杵屋」は4月4日から4月10日の期間限定で「きつねの日キャンペーン」を対象の店舗で実施します。



期間中、トッピングの「きつね揚げ」を特別価格100円にて販売します。

トッピングの「きつね揚げ」が100円に！

「FO（4）X（10）」の語呂合わせに由来するこの日にちなんで「きつね揚げ」のキャンペーンが実施されます。

期間中は、トッピングの「きつね揚げ」が通常280円のところ、100円にて提供。

毎日お店で仕込む杵屋名物のきつね揚げは、ふっくら、じゅわっとした食感とともに、やさしい甘さと旨みが広がり、どこか懐かしく、ほっとする味わいが特長だとしています。

さらに、同じく毎日店内で丁寧に引き出した関西風のやさしい“黄金色だし”と合わさることで、うどんとともにやさしいおいしさが広がるんだとか。

うどんで一息つこう

杵屋は商業施設を中心に全国的に展開するうどんチェーン。今回、「きつね揚げ」を気軽にトッピングしたくなる、お得な価格の1週間がやってきます。



なお、「きつねうどん」もメニューとしてあるため、「カレーうどん」や「とり天うどん」など他のメニューにトッピングでお揚げを足すのがよさそうです。

新年度が始まると、何かと忙しい毎日となりますよね。1杯のうどんでほっと一息ついてみてはいかがでしょうか。。





（※文中の価格はすべて税込）