「寿司×和牛」や「日本食×メキシコ料理」の異色のコラボメニューでますますお酒が進む「丸の内ハウス」が19周年アニバーサリー！

通常のレストランフロアとは異なる、一体型フロアでありながら、ジャンル・スタイルの異なる個性豊かな店舗が集う「丸の内ハウス」が、19周年を迎えます。それを記念して、4月1日（水）から、ジャンルの異なる2店舗同士でコラボした特別メニューが登場です！

丸の内ハウス「19TH ANNIVERSARY メニュー」

丸の内ハウスでは、4月1日（水）～4月23日（木）の期間、「19TH ANNIVERSARYメニュー」を展開します。「寿司×和牛」や「日本×メキシコ」といったジャンルの異なる２店舗同士でコラボした、周年ならではの特別メニューを提供。店舗同士が垣根を越えて生み出す、このフロアならではの新しい味わいの発見が楽しめます。

また、4月24日（金）20：00からは、オープン19周年を記念した「丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY」を開催。

パーティーでは19周年を記念したドリンクやフードメニューをビュッフェスタイルで用意するほか、日本を代表する DJ やポールダンサー、ドラァグクイーンなどのパフォーマーが一堂に集結します。一流のパフォーマンスとバリエーション豊富な各店の料理、そしてアニバーサリ―にふさわしい演出で、ご参加の皆様と共に一体感を感じられる、一夜限りの特別な体験を楽しむことができます。

19TH ANNIVERSARYメニュー

開催期間：2026年4月１日（水）～4月23日（木）

丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY

開催日時：2026年4月24日（金）20:00～24:00

開催場所：新丸ビル7階 丸の内ハウス

チケット：

＜前売りオンラインチケット＞￥3,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

購入はこちら（https://marunouchihouse19th.peatix.com/）

※販売期日：3月24日（火）14：00～4月23日（木）23：59

＜当日オンラインチケット＞￥4,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

＜当日受付販売チケット＞￥4,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚

※フリーフードはなくなり次第終了となります。