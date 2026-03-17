「寿司×和牛」や「日本食×メキシコ料理」の異色のコラボメニューでますますお酒が進む「丸の内ハウス」が19周年アニバーサリー！
通常のレストランフロアとは異なる、一体型フロアでありながら、ジャンル・スタイルの異なる個性豊かな店舗が集う「丸の内ハウス」が、19周年を迎えます。それを記念して、4月1日（水）から、ジャンルの異なる2店舗同士でコラボした特別メニューが登場です！
丸の内ハウス「19TH ANNIVERSARY メニュー」
丸の内ハウスでは、4月1日（水）～4月23日（木）の期間、「19TH ANNIVERSARYメニュー」を展開します。「寿司×和牛」や「日本×メキシコ」といったジャンルの異なる２店舗同士でコラボした、周年ならではの特別メニューを提供。店舗同士が垣根を越えて生み出す、このフロアならではの新しい味わいの発見が楽しめます。
また、4月24日（金）20：00からは、オープン19周年を記念した「丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY」を開催。
パーティーでは19周年を記念したドリンクやフードメニューをビュッフェスタイルで用意するほか、日本を代表する DJ やポールダンサー、ドラァグクイーンなどのパフォーマーが一堂に集結します。一流のパフォーマンスとバリエーション豊富な各店の料理、そしてアニバーサリ―にふさわしい演出で、ご参加の皆様と共に一体感を感じられる、一夜限りの特別な体験を楽しむことができます。
19TH ANNIVERSARYメニュー
開催期間：2026年4月１日（水）～4月23日（木）
丸の内ハウス19TH ANNIVERSARY PARTY
開催日時：2026年4月24日（金）20:00～24:00
開催場所：新丸ビル7階 丸の内ハウス
チケット：
＜前売りオンラインチケット＞￥3,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚
購入はこちら（https://marunouchihouse19th.peatix.com/）
※販売期日：3月24日（火）14：00～4月23日（木）23：59
＜当日オンラインチケット＞￥4,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚
＜当日受付販売チケット＞￥4,500（税込）/フリーフード・ドリンクチケット3枚
※フリーフードはなくなり次第終了となります。
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります