DIFFERENCE「『閃ハサ』のキャラ、みんなスーツ着てるやん。ほな作ったろ」→本気すぎと話題に

コナカのオーダースーツブランド「DIFFERENCE（ディファレンス）」が、劇場版アニメーション『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とコラボレーション。KITTE丸の内店にハサウェイ・ノアの等身大パネルが登場しています。

しかし一番の目玉は「マフティー」組織ロゴマーク総柄裏地。スーツの胴部分や袖の裏地に、反地球連邦政府運動「マフティー」組織のロゴマーク総柄生地を使うことができるんです。まさか丸の内にまで勢力を伸ばしてきたとは…恐るべしマフティー。

カボチャマスクを被りたくなりますね

コナカのオーダースーツブランド「DIFFERENCE」で、『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とのコラボを実施しています。

13店舗限定で「ハサウェイ・ノア」「ケネス・スレッグ」「ギギ・アンダルシア」の等身大パネルを設置。KITTE丸の内店ではハサウェイが迎えてくれます。

また、スーツの胴裏地・袖裏地、シャツの襟裏・カフス裏地、ネクタイの大剣裏地として、反地球連邦政府運動「マフティー」組織のロゴマーク総柄のオーダーが可能に。さすがハサウェイ、丸の内ワーカーをマフティーにスカウトしにきたんですね。

オーダースーツ・シャツ・ネクタイのいずれかを購入すると、特典としてオリジナルマグカップやオリジナルアクリルスタンドをプレゼントします。

DIFFERENCE KITTE丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー1F

営業時間：11:00～20:00