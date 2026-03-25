Core i5×15.6型、“安くてちゃんと使える”ノートPCが15,000円オフ対象。ドスパラ「大決算応援」実施中

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ドスパラ「大決算応援」キャンペーンをチェック

新生活が近づくこの時期は、パソコンを早めに準備しておこうと考える人も多い。ドスパラでは現在、対象のノートPCに使えるクーポンを配布しているほか、分割払いの手数料がかからない「大決算応援」キャンペーンを展開している。

モデルによっては当日出荷に対応している点も特徴だ。早めにパソコンを用意したい人は、今のうちにチェックしておきたい。

注目のセール商品

THIRDWAVE DX-R5T メモリ8GB搭載

基本モデル 124,980円（クーポン利用で15,000円オフ）

15.6型のフルHDディスプレイを搭載した、ベーシックなノートPC。Core i5-1334Uとメモリー8GBを備えており、文書作成やウェブ閲覧、動画視聴といった普段使いに向いた構成。15.6型フルHDで作業しやすい定番サイズ。「ネット・Office・軽作業が快適、重い作業をする機会はあまり想定せず」といったモデルだ。

ストレージには500GBのNVMe SSDを採用。モデルによっては当日出荷に対応しているため、できるだけ早くパソコンを用意したい場合でも選びやすい。

買い替えタイミングとして見ておきたい決算キャンペーン

今回の決算キャンペーンは、クーポン値引きに加えて分割手数料無料など購入条件面のメリットも整理しやすい内容になっている。納期の早さを重視する人や、必要十分な構成のノートPCを現実的な価格帯で選びたい人にとって、チェックしておきたいタイミングといえそうだ。